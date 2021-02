Albergue de Teacapán, Escuinapa, está en “código rojo”, se analiza apertura

Sinaloa.- La temporada agrícola en el valle de Escuinapa está a pocos meses de culminar y con ello que las familias de jornaleros retornes a sus estados de origen, por lo que se corre el riesgo que el albergue de Teacapán no entre en funcionamiento en este tiempo, ya que Protección Civil mantiene un código rojo, al detectar riesgo en sus instalaciones, por lo que se gestiona para su atención, informó Liliana Canizales López.

La presidenta de Sistema DIF Escuinapa informó que como autoridad no pueden ser irresponsables en dar apertura a un espacio en donde no se les ha dado el visto bueno, por parte de Protección Civil, quienes mantienen en código rojo las instalaciones.

Al cuestionarle si se corre el riesgo de que esta temporada no se de apertura al albergue dijo. “La verdad que no sabemos, siempre hemos sido muy insistente tocando las puertas para que se realicen las revisiones, para que se abra este espacio. Pero no podemos brincarnos a Protección Civil porque está en un código rojo”.

Hizo hincapié de la gran necesidad que se tiene de dar apertura al albergue de Teacapán, pero al hablar de que faltan muchas cosas es en materia de electrificación y en la infraestructura como es el techo y los drenajes, aclarando que todo eso es responsabilidad de la constructora que realizó esta obra, no es tanto del Gobierno Municipal.

“Es una situación que quemas quisiéramos nosotros realizar la apertura del albergue de Teacapán, sabemos que es una necesidad urgente, pero no podemos ser irresponsables, ya que tenemos muchas observaciones de Protección Civil, porque no solo es abrir la guardería o el albergue, faltan muchas cosas. Debemos de estar 100 por ciento seguros de que estas instalaciones son seguras para brindar atención a decenas de familias de jornaleros”, explicó.

Canizales López dijo que ante este problema como Sistema DIF han trabajado en brindar atención a las familias de jornaleros, para evitar que lleven a sus hijos a los campos agrícolas y han buscado crear conciencia para que se reduzca el trabajo infantil en el municipio.

“Con el apoyo de Procuraduría, Trabajo Social y la psicóloga se está haciendo un trabajo extraordinario con los niños que son detectados en los campos agrícolas, con toda la pena bajamos a los menores de los vehículos, les damos platicas, incluso yo he ido, con el objetivo de concientizar a las madres de familia a no exponer a sus hijos”, concluyó la presidenta de Sistema DIF Escuinapa.