Alcalde de Elota prepara el municipio para la llegada de Semana Santa

Sinaloa.- El alcalde de Elota, Geovani Escobar Manjarrez, señaló que con la proximidad de la Semana Santa, se está dando apertura a todos los negocios del municipio con las medidas preventivas qué se tienen de parte de la secretaría de Salud.

Indicó que con el tema de la pandemia, se han visto muy afectados, por lo que se ha estado buscando el equilibrio para que los negocios con las debidas cuidados puedan seguir sosteniendo los empleos, con la presencia de Coepris y del municipio, con lo que han avanzado muy bien coordinados.

El edil mencionó que el tema de Semana Santa es muy especial, porque el año pasado cancelaron todos los eventos.

"Buscamos cómo salir adelante el 2020, estamos buscando cómo salir adelante este 2021, pero este acuerdo de la Secretaría de Salud, que no me puedo adelantar, si vamos o no a cerrar las playas, es un acuerdo unánime, vamos a decidirlo con el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, en el cual estará presente la Secretaría de Salud, y los 18 alcaldes del estado como lo hicimos el año pasado y ahí se tomara una decisión" expresó.

Dijo además que no pueden decir una cosa y posteriormente decir otra, por lo que van a validar en qué condiciones están en el estado para poder hacer que se mueva la economía y buscando los filtros sanitarios, incluso de qué manera pueden operar los municipios porque va a ser muy difícil.

"Hemos bajado algunas cosas con el comercio, con el tema de del deporte, que hubiera juegos sin familias, en la casa, con familiares, con los amigos, yo creo que la apertura de Semana Santa, va a ser una decisión del estado, como presidentes lo podemos hacer, pero yo creo que ahí sí nos vamos a ir todos juntos, ya que se va a ver mal que unos unos estén abiertos y otros no, yo creo que lo mejor es que o se cierra todo, o se busca una estrategia para poder trabajar" explicó.

Señaló que en el municipio de Elota se cuenta con algunas playas, qué son; Ejido Culiacán, Ceuta, Celestino Gasca y Rosendo niebla así como con balnearios, la presa El Salto, diques, y lugares familiares, en los cuales, se va a buscar que no haya aglomeraciones, ya que reciben visitas de muchas partes

Indicó que si se manejan así como lo están haciendo, empezando con los restaurantes que es algo muy delicado porque tienen que tener los filtros, un porcentaje de clientes adentro del restaurante, qué es cuando más crece el consumo, pueden tener Buenos resultados, pues dijo que se tiene que buscar un equilibrio para que sigan trabajando y en las playas no se hagan esas aglomeraciones porque ya con bebidas embriagantes, habiendo música ya no van a poder controlar, ni con Seguridad Pública, ni Protección Civil.

"Hay que recordar que en diciembre nos relajamos porque todos nos queríamos abrazar por todo lo que pasamos en el 2020, eso ocasionó muertes, gente grave, gente infectada yo fui uno de ellos, pensé que no me iba a dar como muchos que no les había dado, y después si, por eso hay que cuidarse por el bien de nosotros, por el de la familia, y de los demás y tenemos que ser prudentes mientras no tengamos la vacuna.

Por último Escobar Manjarrez, indicó que próximamente se reunirán con Quirino Ordaz Coppel, para tomar una decisión.