Alcalde de Escuinapa, Sinaloa, atiende a pacientes Covid-19, explica

Sinaloa.- El presidente municipal de Escuinapa, Emmett Soto Grave, sí estaba en la lista de vacunación porque atiende a personas con Covid-19, además da cursos de capacitación de respiración y el uso de ventiladores, explicó el delegado de Programas Federales en Sinaloa Jaime Montes Salas.

Soto Grave pese a estar dirigiendo el municipio sigue apoyando en el Hospital de Escuinapa porque les hacen falta doctores. Indicó que fue por falta de información que se desvirtuó el hecho contra este médico por haberse aplicado la vacuna contra el Covid-19, cuando sí la requería.

Soto Grave aclaró los cuestionamientos del por qué se aplicó la vacuna, esto durante el programa de radio “Espacio Informativo”, en el cual manifestó que como galeno continúa laborando en colaboración con el Hospital General de Escuinapa, ha capacitado al personal con el manejo de respiradores, así como también, brinda atenciones en la noche a pacientes con Covid-19.

“Yo venía en la lista (...) no hay salto de fila, no hay ningún influyentísimo, no están vacunando al alcalde, están vacunando al médico que apoya y apoyó al director que acaban de cesar por una falta de criterio por parte del secretario, pidiendo disculpa, cuando se debe de pedir disculpa por la falta de pruebas en el estado, por los fallecidos en el estado, se debe de pedir disculpa por la burocracia en hospitales de gente con Covid” indicó.