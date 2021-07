Alcalde de Escuinapa da positivo a Covid-19; tenía su esquema de vacunación completo

Escuinapa, Sinaloa.- El presidente municipal, Emmett Soto Grave fue positivo a Covid-19, su salud no se complicó y permaneció aislado por más de diez días; su contagio se registró efectuando su labor al frente del municipio. En el Ayuntamiento hay más trabajadores contagiados.

Al finalizar la sesión del Consejo de Salud, en donde participó el alcalde de Escuinapa, informó ante medios de comunicación que después de permanecer aislado por más de diez días, se presentó para retomar sus actividades al frente del municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Yo estoy vacunado con la vacuna Pfizer en marzo fue mi última dosis, yo tuve contacto por el trabajo como presidente municipal y por mi profesión he atendido a pacientes aquí (palacio municipal), yo no presenté síntomas pero tuve contacto y en exposición con personas (contagiadas). La primera prueba que me realice fue negativa, la segunda fue positiva para mí, yo me aislé por 10 días y me hice una PCR ayer y ya fue negativa, pero no exenta estar vacunado de infectarse”, expresó Soto Grave.

Leer más: Salvaguardar la soberanía de México no tiene distinción de género

Relató que la única sintomatología que presentó fue cefalea (dolor de cabeza) un solo día y constipación nasal 48 horas, y no presentó mayores problemas en su salud.

“Dada las características que yo estoy vacunado con la Pfizer y me contagie, lo más seguro es que la Delta (nueva variante) ande por aquí en Escuinapa, afortunadamente estoy fuerte y joven, por eso hay que cuidarse pese a estar vacunado”, señaló.

El presidente municipal informó que en el Ayuntamiento se tienen entre cinco o seis trabajadores que han dado positivo a Covid-19.

“Ahorita los casos en el Municipio de Covid-19 son aproximadamente cinco o seis que están bajo tratamiento, van bien, están evolucionando de manera favorable, lamentablemente una persona falleció (policía) fue sospecha de Covid-19, lamentablemente no se hizo la prueba porque fue muy rápido su deceso porque también tenía problemas de salud crónicos”, especificó.

Leer más: Sesiona Consejo de Salud en Escuinapa, medidas de restricción continúan

Mencionó que debido a los contagios de Covid-19, las diferentes instancias de gobierno están trabajando con guardias, tratando que los departamentos tengan la menor cantidad de gente posible, se están turnando por semana.

El rapero Santa Fe Klan saca su lado sinaloense e interpreta éxitos del Regional Mexicano en Mazatlán

Síguenos en