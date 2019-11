Alcalde de Escuinapa evalúa su gobierno con un nueve de calificación

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal evaluó su año de gobierno con una calificación alta que es un “9”, asegurando que ha hecho las cosas bien, a pesar de la crisis financiera que vive el país y que los pocos recursos que han llegado al municipio los ha aplicado de manera responsable en beneficio de los escuinapenses.

“Yo en la escuela me sacaba puros 10 cuando fui estudiante, mentiras no es cierto también tenía 8 y 9. Ahorita yo califico a mi gobierno con un 9, para no pecar de abusivo”, expresó con una enorme carcajada el presidente municipal al ser cuestionado sobre una posible reelección como gobernante de Escuinapa.

Dijo que por el momento no ha pensado en la reelección, que se ha enfocado en dar buenos resultados a los escuinapenses, ejerciendo un gobierno responsable de los recursos que brinden beneficios en obras que verdaderamente atienden las necesidades sociales de la población.

“Yo en estos momentos no he pensado en la reelección, en estos momentos lo que quiero es hacer un buen trabajo, siempre lo he dicho, que si un presidente municipal, tiene que tener autocritica y sobre todo saber donde está parado, sí ha hecho mal las cosas no tiene derecho ni de alborotarse de nueva cuenta a una elección”, puntualizó el alcalde.

Especificó que durante su primer año de gobierno ha sido muy complicado, por las malas condiciones del país, que vivió un cambio de Gobierno Federal, que se están acomodando y que los recursos fueron limitados. Pese a ello en este tiempo han hecho bien las cosas, al distribuir los recursos de manera responsable y que han sido gestores de manera incansable en el estado y la federación.

La auto evaluación que me hago este años de gobierno es que a pesar de la crisis que se vive en el país, a Escuinapa le ha ido bien”, puntualizó.

Soto Grave mencionó que Escuinapa es el segundo municipio con el peor FAIS de Sinaloa y a pesar de ello se han hecho más de 35 obras que verdaderamente han impactado en el municipio.

Comentó que se mantienen en constantes gestiones para que el FAIS en 2020 les aumente, ya que actualmente reciben 25 millones de pesos y buscarán que aumente a 35 millones de pesos.

En entrevista el mandatario municipal dio su opinión sobre la situación actual que vive el presidente Evo Morales.

“Lo que yo siempre he dicho que el que haga bien las cosas que se quede y el que no que se vaya. Evo Morales para mí ha sido un presidente ejemplo en Sudamérica, que sacó de la pobreza extrema a su país, él estaba en funciones hasta 2020 y había sido reelecto, pero han sido los grupos facciosos que quieren derrotar a un gobierno que va bien, solo por desestabilizar el país”, expresó Soto Grave.