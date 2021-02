Alcalde de Escuinapa invita a los adultos mayores a no rechazar vacuna Covid-19

Sinaloa.- El presidente municipal de Escuinapa, Emmett Soto Grave hizo el llamado en un evento público para anunciar a la población que la vacuna Covid-19 que el Gobierno Federal está aplicando a los mexicanos es segura y no pone en riesgo su salud, por lo que invitó a los adultos mayores a acudir a los módulos de vacunación que han sido instalados en sus comunidades.

En el arranque de la vacunación en Escuinapa, Sinaloa, se dio inicio en las comunidades de el valle, en donde se ha detectado adultos mayores que no han aceptado ser vacunados, por temor que les pueda afectar en su salud, generando efectos secundarios.

“Quiero decirles que la vacuna Covid-19, ya llegó a nuestro municipio, están vacunando el valle de Escuinapa, es un esfuerzo del Gobierno Federal para que las personas adultas mayores tengan un estado de bienestar, ahora sí para combatir este virus tan letal, acojan la vacuna no tiene riesgo, porque algunas personas con dificultad no se han querido vacunar, por mito y lo que han escuchado. Decirles que es una vacuna segura, no importa que sean diabéticos, hipertensos o enfermedad que padezca”, aclaró el mandatario municipal.

Dijo que Escuinapa es el cuarto municipio que recibe la vacuna y pronto llegará a la cabecera municipal, lo que genera esperanza de volver a la normalidad que tanto se ha esperado por la población.

Soto Grave comentó que en Escuinapa las personas que han sido vacunadas no han registrado efectos secundarios; El primer día de vacunación se aplicaron en Teacapán 250, en el Palmito del Verde 100, Isla del Bosque 200, Cristo Rey 120 y este 24 de febrero continuó la aplicación.

La vacuna es segura según los datos de universidades internacionales que nos brindará inmunidad por vacunación, se espera que todos los mexicanos sean inmunizados para que podamos regresar a la normalidad que tanto anhelamos”, expresó.

El presidente municipal finalizó diciendo que la llegada de la vacuna a Escuinapa dará inmunidad en este 2021, pero el virus del Covid-19 no desaparecerá, por lo que se tendrá que mantener el cuidado en la salud de manera permanente y se tendrá que trabajar en las modificaciones de las vacunas ya que los virus mutan y se replican.