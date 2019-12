Alcalde de Escuinapa niega revanchismo por críticas de la síndica

Escuinapa.- Francisco Javier Lora Oliva, quien estaba al frente de Bienes Patrimoniales, tomará las riendas del Departamento de Ecología. Se espera que en los próximos días se realicen más cambios y enroques en varias áreas gubernamentales, informó Emmett Soto Grave.

La tarde del pasado lunes, a través de un oficio enviado por Oficialía Mayor, José Antonio Prado Zárate, jefe de Ecología, recibió la notificación de su baja.

Coincidencia

El despido de la pareja sentimental de Olivia Santibáñez Domínguez, síndica procuradora, se efectuó a 15 días de que la funcionaria encargada de la fiscalización del municipio rindió su informe de labores y denunció ser víctima de acoso a su labor y de sufrir represalias, aunado al señalamiento de que el actual gobierno no está cumpliendo con los principios de la Cuarta Transformación, que son: no robar, no mentir y no traicionar.

No tengo conflictos con la síndica procuradora, simplemente es cuestión de enroques, dijo el alcalde al ser cuestionado sobre el tema.

“Estamos efectuando enroques, cambios y seguiremos evaluando a los trabajadores. Creo que esto es normal dentro de una administración. El municipio se ha mantenido muy discreto en estos temas, comparado con otros que han registrado hasta 15 cambios. Posiblemente vamos a continuar el año que entra haciendo más movimientos”, dijo el presidente municipal en entrevista.

La versión

Explicó que se ha registrado una serie de reclamos de parte de locatarios, gastronómicos, de comerciantes formales e informales, acerca del trato del actual director, por lo que hemos decidido hacer un enroque a Ecología".