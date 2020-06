Alcalde de Escuinapa permanece con buena salud ante brote de Covid-19 en palacio municipal

Escuinapa.- Ante la presencia de casos de covid-19 en las diferentes dependencias de gobierno en palacio municipal, el alcalde Emmett Soto Grave, informó que permanece con buena salud y que hasta el momento ha logrado no adquirir el virus que ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial.

El presidente municipal reafirmó que trabajadores del ayuntamiento de Escuinapa permanecen bajo la sospecha de haberse contagiado, mismos que se mantienen en aislamiento y en recuperación.

“Sí hemos tenido brotes y sospechosos de covid-19, hasta ahorita estamos esperando el reporte de ellos, tenemos registrado un aproximado de 8 personas que tienen sospechas de estar contagiados de coronavirus, que tienen un cuadro clínico de vías respiratorias altas y en lo que vemos los resultados los mandamos a descansar, con las medidas necesarias”, explicó el mandatario municipal.

Dijo que en lo particular su salud no se ha visto afectada por el virus, ya que ha adoptado la aplicación de medidas preventivas que le han permitido no contraer coronavirus.

“Yo en lo particular me he sentido bien, no he sentido ningún síntoma sospechoso de covid-19, yo me protejo al tener contacto social, con careta, cubrebocas, guantes, el uso de gel constante y aplicando una sana distancia con las personas y obviamente comiendo bien y sanamente, tomando muchos líquidos”, especificó.

Soto Grave lamentó la muerte del alcalde de Acaponeta Nayarir; “Como presidente municipal de Escuinapa, me solidarizo con todos los pobladores del vecino municipio de Acaponeta Nayarit y con la familia del alcalde que falleció en días pasados al parecer por covid-19”.

Le apuestan a la educación y concientización de los escuinapenses

Ante el relajamiento registrado en semanas pasadas en el municipio, ante la pandemia de coronavirus, el municipio se ha enfocado a realizar acciones preventivas que permitan concientizar a los escuinapenses y juntos poder hacer frente a este mortal virus.

“Como autoridades municipales le estamos apostando a la educación de nuestra gente, por ello salimos en días pasados a repartir 500 cubrebocas a las personas que no los portaban, a quienes le brindamos información de la importancia de aplicar las medidas preventiva, igualmente a los propietarios de comercio”, señaló.

El alcalde mencionó que durante el recorrido de supervisión y concientización aplicado en la zona comercial constataron que hasta un 95 por ciento de los comercios están respetando las medidas de sanidad y prevención.

“Nos encontramos que los propietarios de negocios sí están respetando las recomendaciones sanitarias, nos encontramos a clientes que iban a comprar y sí portaban su cubrebocas, de hecho de los negocios que visitamos casi más del 95 por ciento está cumpliendo con las medidas sanitarias y fue en la calle donde nos encontramos a más de 500 personas que no estaban usando el cubrebocas, por lo que procedimos a informales, orientarlos y advertirles que si para la próxima no lo portan serán sancionados a través de la Policía Municipal”, indicó Soto Grave.

Dijo que durante el recorrido se revisaron las camionetas y camiones que van al campo, se pararon autotransporte y taxis, incluso se sancionaron algunos taxistas que llevaban pasajeros sin cubrebocas y una camioneta de transporte al campo, ya que llevaba a las personas sin cubrebocas.

Finalizó diciendo que su gobierno no baja la guardia, que le apuestan a la educación y concientización de los escuinapenses, que responderán y juntos podrán disminuir los contagios, como se ha venido registrando en los últimos días. De estar en 51 casos positivos ha descendido hasta 30, con la recuperación de varios pacientes y durante tres días consecutivos, no se han emitido casos positivos para Escuinapa.

