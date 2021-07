Alcalde de Escuinapa se mantendrá en aislamiento ante contagios Covid-19 en ayuntamiento

Sinaloa.- Como medida preventiva para evitar un posible contagio masivo de Covid-19, Emmett Soto Grave, presidente municipal decidió mantenerse en aislamiento ante la presencia del virus en palacio municipal de Escuinapa, Sinaloa, ya que ha tenido contacto con trabajadores cercanos que actualmente están luchando contra esta enfermedad.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que fue a través de una llamada telefónica que el mandatario municipal le informó que había tomado la decisión de aislarse por tres días, ya que ha estado en contacto directo con trabajadores que pudieran ser portadores del virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Reforzarán prevención de violencia familiar en Mazatlán durante el verano

“La asistente de presidente hace cuatro semanas se enfermó, no sabíamos si estaba enferma o no porque ella padece de los pulmones y la mandaron descansar, en Atención Ciudadana otra trabajadora presentó síntomas, el secretario particular esta como caso sospechoso y son Margarito no sabemos si murió de eso (Covid-19) o no, porque el médico no está seguro, por eso me habló en la mañana y el presidente se va a descansar martes, miércoles y jueves de manera preventiva, para ver si no le brota algún síntoma en estos días, al tener contacto directo en el área de trabajo”, indicó Acosta Alemán.

Comentó que otras áreas que mantienen casos sospechosos de Covid-19 son Bienes Patrimoniales y el Instituto Municipal de la Mujer.

“El presidente decidió tomar estas medidas como una acción preventiva, ya que todos los días atiende a gente en presidencia de temas ciudadanos y temas médicos, por eso la decisión de aislarse. Actualmente no tiene síntomas, por lo que se mantendrá muy pendiente”, indicó.

Acosta Alemán informó que desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de 2020 en ayuntamiento se tiene el registró de cinco trabajadores fallecidos por Covid-19 y alrededor de 15 empleados de la Comuna que han sido contagiados en lo que va de la emergencia sanitaria, de los cuales lograron recuperarse sin la necesidad de ser hospitalizado.

Dijo que aunque se han registrado tiempos muy difíciles con la pandemia de Covid-19, los servicios que ofrecen las diferentes dependencias de gobierno no han sido suspendidos.

Leer más: Termina la regeneración del puente Monte Alto en El Rosario

Comentó que actualmente están enfocados en el cierre de gobierno, en el tercer informe y la entrega recepción. Las diferentes dependencias está muy enfocada en hacer su trabajo de oficina y se aplica un protocolo especial

En el área de presidencia en donde esta Secretaría de Ayuntamiento y Atención Ciudadana en donde se tiene contacto directo con la ciudadanía han aplicado un protocolo especial, aplicando un control al ingresar y solo se permite a una persona por trámite, para evitar la conglomeración de personas en las diferentes instancias de gobierno.

AMLO contradice a Jorge Ramos al presentar datos del gobierno

Síguenos en