Alcalde de Escuinapa urge destrabar proceso contra exfuncionarios

Escuinapa.- Sin resultados permanecen los tres procesos de investigación interpuestos ante la Fiscalía Anticorrupción, por parte de la actual administración, representada por Emmett Soto Grave, donde se señalan posibles irregularidades en la aplicación de los recursos públicos de administraciones pasadas.

En entrevista, Soto Grave criticó la lentitud con la que la Fiscalía ha actuado en los procesos interpuestos en contra de exalcaldes y exfuncionarios en este tema.

El exhorto

“Ya hemos exhortado a la Fiscalía para acelerar los procesos. Pero también ya hemos comentado con algunos legisladores en el Congreso del Estado para que estén al pendiente de los procesos, ya que también es parte de su responsabilidad”, mencionó el mandatario municipal.

Hizo hincapié en que son tres procesos los que están en curso, donde se investiga a exalcaldes y exfuncionarios de Escuinapa.

EL DEBATE

La denuncia fue interpuesta por su administración en 2018, pero hasta la fecha no han emitido ningún resultado.

Los órganos investigadores del municipio tampoco han aplicado sanciones ni se ha dado resolución de los procesos de investigación en contra de exfuncionarios y exalcaldes, sobre irregularidades que se han detectado en la aplicación de recursos público y la ejecución de obras.

“Quiero aclarar que si se lleva ante la autoridad a un funcionario del pasado no corresponde al presidente municipal, le compete a la síndica procuradora en su quehacer en lo que le compete de 2017 para atrás, y al Órgano de Control, de 2018 para adelante lo que no se haga, y si no hay justicia en los temas de impunidad, será culpa de estas dos áreas encargadas de las fiscalización del municipio”, señaló Soto Grave.