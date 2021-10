Alcalde de Mazatlán anuncia que mañana será la inauguración de la avenida Gabriel Leyva

Mazatlán, Sinaloa.- Mañana viernes en punto de las 7:00 de la tarde se inaugurará la avenida Gabriel Leyva en Mazatlán, así lo informó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Costó tanto el hacer esa avenida, no me refiero a los recursos económicos, si no a la complejidad porque por ahí pasan todo tipo de líquidos, alambrado y comunicaciones", expresó el Químico Benítez.

Aseguró que supervisa los trabajos hasta dos veces al día.

El municipio trabajó en el alumbrado público de la zona, tubería de agua y drenaje, además del embellecimiento de los jardines.

Al cuestionarle si vendrá el gobernador electo, Rubén Rocha Moya dijo que no lo tiene confirmado pero el daría mucho gusto que asistiera.

Aseveró que la obra en total costó alrededor de 300 millones de pesos.

En un recorrido por la mencionada avenida se pudo constatar que ya se realizan los últimos detalles previo a su inauguración.

Los trabajadores continúan laborando en el embellecimiento, se instaló pasto, palmeras, bancas y cestos de basura.

El presidente detalló que en ele evento de inauguración dará a conocer a otro nuevo funcionario que tendrá en su próxima administración.

Los demás colaboradores los dará a conocer hasta el último día de su actual gestión.