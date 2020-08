Alcalde de Mazatlán asegura no estar en campaña en su visita a Culiacán

Mazatlán, Sinaloa.- La presencia del Presidente Municipal de Mazatlán en el estado, principalmente en Culiacán, es solo para promocionar el puerto, para atraer más visitantes y no para hacer campaña política, aseguró el edil, Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo, las acciones de promoción turística que realiza la administración municipal que preside,tiene el objetivo de aumentar el índice de visitantes, que actualmente su ocupación se encuentra en un 40 por ciento.

Me preguntaron en Culiacán que si andaba en campaña política y pues les dije que no, si ando en campaña, pero de promoción turística para Mazatlán, por lo que no hay ninguna campaña política, solo estamos promoviendo al municipio para mejorar la afluencia turística