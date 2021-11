Alcalde de Mazatlán asegura que hay grupos políticos que están en su contra

Sinaloa.- Sin decir nombres o partidos políticos, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que hay un grupo en su contra, tras el conflicto para elegir a los encargados de Oficialía Mayor, Secretaría del Ayuntamiento y Tesorería.

El municipe negó hablar sobre lideres morales dentro de la agrupación, que señala no está a su favor. “Lo dije abiertamente, pero no voy a precisar alún nombres, la gente sabe muy bien a quien me refiero”.

Hasta ayer, indicó que no había convocado al Cuerpo de Regidores para tener una nueva sesión de cabildo.

Benítez Torres no descartó que el nuevo encuentro de ediles se realice entre los días lunes y miércoles. Dijo que aún no determinan si la proxima reunión corresponde a una tercera sesión extraordinaria o sería la primera ordinaria de su administración municipal.

Confió que en el nuevo encuentro se apruebe su propuesta para elegir a Edgar Augusto González Zatarain como Secretario del Ayuntamiento, Jesús Javier Alarcón Lizárraga como Tesorero y Nayla Adilene Velarde Narvaez como Oficial Mayor.