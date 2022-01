Alcalde de Mazatlán asegura que no se baja la guardia ante el Covid-19

Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que no se bajará la guardia ante el covid-19 en el municipio.

"El Químico" exhorta a las personas que salen positivas a resguardarse en sus hogares para evitar más contagios.

Benítez Torres aseveró que no se puede tomar una decisión sobre si se realiza o no el carnaval, porque el semáforo epidemiológico no está en verde.

Quien coordina los trabajos de salud es el Consejo Nacional de Salud y a el nos debemos todos, gobierno del estado y gobierno municipal, asegura el alcalde. "Mientras estemos en verde nadie tiene que decirnos que hacer", dijo el munícipe.

Ayer Mazatlán alcanzó los 700 casos activos por covid-19 así lo informó la secretaría de salud del estado.

El gobernador del estado Rubén Rocha Moya en anteriores declaraciones mencionó que sería este fin de semana cuando se tome la decisión en conjunto con todas las autoridades para que todos puedan responsabilizarse.