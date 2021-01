Alcalde de Mazatlán confía en revertir fallo por gubernatura de Sinaloa

Sinaloa.- Entre hoy o el lunes entra la impugnación, que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres solicitó contra el fallo que diera la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras proponer a Rubén Rocha Moya como precandidato a Gobernador de Sinaloa.

El edil, recordó, el requerimiento se debe a una serie de inconformidades en torno a que no se tomó en cuenta lo que ha realizado para representar a Morena en las elecciones para Gobernador.

"Vamos bien, yo fui muy claro, soy gente de palabra, no estoy satisfecho con la designación en lo que a mí refiere, no se hicieron los procedimientos como deberían de ser, me hicieron de lado antes de tomar en cuenta mis resultados".

Dijo tener confianza en que su impugnación al fallo de Morena sea tomada en cuenta para contender en la próxima jornada electoral, donde la población de nuevo apoyará al partido por los logros que ha tenido, principalmente en Mazatlán.

A 2 días de iniciar el año 2021, comentó sentirse tranquilo y contento, al igual que el resto de la población porque Dios les ha dado la oportunidad de estar vivos, que es lo más importante a 10 meses que se presentara la pandemia de coronavirus en el país.

Benítez Torres, señaló, entre el 31 de diciembre y 1 de enero Mazatlán registró una buena afluencia de turismo además de que no se registró algún caso extraordinario, que orilla a que al municipio sigan arribando visitantes de todo el país.

Reconoció, el control que mantiene el municipio respecto a la contingencia sanitaria del Covid-19 ha sido fundamental para que sea uno de los principales destinos turísticos de México en tiempos de pandemia.

El funcionario hizo un llamado a la población para que no bajen la guardia en el tema de prevención de la enfermedad, lo cual es esencial para que los casos de contagios vayan a la baja para que a Mazatlán le vaya como nunca.