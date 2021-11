Alcalde de Mazatlán convoca a regidores a reanudar la sesión de cabildo

Sinaloa.- La primera sesión de cabildo del 1 de noviembre se reanuda mañana sábado, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

El mandatario explicó que ya convocó a los ediles para la sesión a las 9:30 horas. En esta sesión va presentar sus propuestas para ocupar los cargos de secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, pero acepta que aún no hay acuerdos con los regidores del Partido Sinaloense.

Insistió en señalar que, sí han platicado, pero no aceptan nada. Ante las acusaciones de los regidores sobre acoso, hostigamiento y persecución, el mandatario se concretó a decir "no estoy enterado, no sé a qué se refieren", "les deseo lo mejor".

Reiteró que la cita es mañana para reanudar la sesión de cabildo que desde el 1de noviembre se mantiene en receso. Esto se dio, porque según el mandatario no había condiciones para seguir ese día.

La mañana del lunes 1 de noviembre como lo marca la ley se realiza la primera sesión de cabildo donde se eligen a los tres principales funcionarios de la comuna.

Ahí el alcalde tenía sentado en el lugar del secretario del Ayuntamiento, al abogado Campillo y regidores le pidieron se retirará el letrado y el munícipe dijo que no, "es mi asesor y se queda".

Ante insistencia de regidores el Químico solicito un receso de 15 minutos, luego 15 minutos más y al final declaró la sesión en receso permanente. Los regidores a su vez lo convocaron al diálogo y no acudió.