Alcalde de Mazatlán descarta nuevo cierre de actividades

Sinaloa.- Luego de que corrieran los rumores de un supuesto nuevo cierre de actividades al término de la Serie del Caribe, el ´químico´ Benítez Torres, alcalde de la ciudad, descartó tal posibilidad.

"Negativo, no se cierra la ciudad, no hay un mínimo de riesgo aquí en Mazatlán no hemos tomado ese resolutivo", expresó Luis Guillermo Benítez Torres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El químico explicó que solamente se regresarán los horarios normales al terminar el evento deportivo.

La realización de la serie del Caribe si está cumpliendo con los protocolos sanitarios, asegura el alcalde, Benítez Torres.

Leer más: Desde zona Covid-19 médico observa la inaguración de la Serie del Caribe en Sinaloa

Detalló que todos los asistentes de la Serie del Caribe han usado el cubrebocas en todo momento y destacó que los medios nacionales "alabaron" a Mazatlán, pues la fiesta del béisbol se ha llevado a cabo conforme a las medidas sanitarias.

Leer más: Aumenta cierre de negocios en el puerto de Mazatlán, Sinaloa

Acerca de los casos activos por Covid-19, el presidente mencionó que los datos no son actuales. Comparó a Mazatlán con Ahome, dijo que el puerto es turístico y tiene menos casos que el dicho municipio del Norte.

En caso de que Mazatlán supere los 100 casos activos por Covid-19, se realizará un protocolo más estricto, aseguró. Acerca del registro de la síndica procuradora como aspirante a la alcaldía, no quiso opinar.