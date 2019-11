Alcalde de Mazatlán desestima denuncia de exdirectores en su contra

Mazatlán.- “La verdad es que esas cosas no me preocupan. Cuando tenemos principios y honestidad, es lo que menos nos preocupa. No me quita el sueño”.

Así respondió ayer el alcalde Luis Guillermo Benítez al declarar sobre la denuncia que Óscar Blancarte y Marsol Quiñónez (ambos exdirectores del Instituto de Cultura) interpusieron en su contra por supuestos delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, uso indebido de recurso, omisión y corrupción. La denuncia también va en contra del director interino del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado.

El munícipe subrayó que respeta y reconoce que están en todo su derecho de hacer lo que crean conveniente, pero reiteró que no pasará nada.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, señaló que violentaron el debido proceso, pues se adelantaron al informar sobre la situación cuando el fiscal debe de llevar a cabo las indicatorias necesarias para haberlos informado.

Sergio Pérez/EL DEBATE

Si nos mandan llamar, acudirán a alguna entrevista, aseguró.

Flores Segura dijo que si existen actos de corrupción, como los inconformes lo señalan, deberían mostrar pruebas; además de que, según lo marca el sistema de Justicia Penal, debió de prevalecer la presunción de inocencia, por lo que el hecho de sacarlo mediáticamente podría afectar la carpeta de investigación, en caso de existir una.

El funcionario municipal expresó que se encuentran transparentes y no hay nada que ocultar por parte de la administración.

Concordó que cuando se denuncia un hecho se debe de hacer formalmente, con las modalidades que marca el procedimiento legal.