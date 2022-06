Alcalde de Mazatlán dice que los costos de viajes no son gastos, son inversiones

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que los costos de los viajes no se deben ver cómo gastos, son inversiones.

"Y cuál es el problema, es gasto no inversión, el viaje de Acapulco para que te quede claro. ¿De qué medio vienes? (Debate), ah ya sabía, paga que te quede claro me traje dos torres nuevas para Mazatlán, ahora imagínate lo que significa en inversión, en empleo, en dinero contra un millón y cacho que se gastó", justificó el alcalde.

Ante la cuestión de su opinión respecto a los comentarios de redes sociales en dónde aseguran que Benítez Torres tiene gustos muy caros dijo: "No es así no coincido, la verdad es que cumplo con lo que tengo que cumplir, soy un empresario exitoso yo vivo de mi trabajo de empresario, lo que gano aquí lo guardo", sostuvo el Químico Benítez.

Se le insistió al presidente de qué si valió la pena el gasto y volvió a decir que fue una inversión.

"Manéjalo como inversión, todo lo que hacemos es invertir, hubiera el turismo que hay si no lo hubiera invertido, no lo hubiera, velo como una inversión para la ciudad y voy a seguir saliendo, no me afecta lo que digan los medios, voy a seguir saliendo y voy a seguir dando resultados y cada día mejores", expresó Luis Guillermo Benítez Torres.

De acuerdo a información del portal de transparencia del mes de mayo se observó que se cargó a la cuenta pública 5 motocicletas y dos automóviles, también, más de un millón y medio de pesos en costos por viáticos al tianguis turístico.

También se gastaron más de 130 mil pesos en un viaje a California los días en que se llevó a cabo la pelea de El Zurdo.