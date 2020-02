Alcalde de Mazatlán dice que quitar puentes no afectará al turismo

Mazatlán.- La eliminación de los puentes vacacionales no afectará al municipio en materia turística, según señaló el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

Pues señaló que Mazatlán cuenta con estrategias propias para hacer detonar el destino, entre ellas el hecho de que próximamente se vaya a realizar aquí la ceremonia de los Premios TVyNovelas, que resultará como una estrategia comercial y de publicidad.

Justificó que las fechas que son importantes para la historia de México sean recordadas durante ese mismo día y no sean recorridas, como en algunos casos.

Empresarios

A pesar de las declaraciones de empresarios turísticos respecto a que Mazatlán vive de la llegada de visitantes y es principalmente en estos periodos cuando la afluencia es mayor, situación por la que resultarían afectados con la eliminación de puentes, el alcalde refirió que se tienen estrategias propias en el municipio para detonar el turismo.

Foto: Víctor Olivas/EL DEBATE

Por ejemplo, el hecho de que Mazatlán pudiera ser más beneficiado si recibiera el impuesto federal del 3 por ciento de hospedaje, que se usa para promoción turística.

“Respeto la forma de pensar de todos, ellos tendrán sus razones para decirlo, pero yo solo les recuerdo una cosa, Mazatlán no recibe recursos del impuesto de turismo, ni un peso; nosotros no lo recibimos, no nos ayuda, por eso es que tenemos que hacer nuestros propios esfuerzos.”

Posteriormente, especificó que solamente estaba de acuerdo en ciertas fechas.

Por ejemplo, cuando se atraviesan fechas como la (Promulgación de la) Constitución. Quien no conoce su Constitución, prácticamente no es mexicano.

Antecedente

El martes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la iniciativa que busca eliminar los puentes vacacionales durante las fechas conmemorativas.