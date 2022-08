Alcalde de Mazatlán dice que su gobierno está en austeridad, pero sus viajes sirven para promover al turismo

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que si gobierno está en austeridad.

Además dijo que no se tenían excesos en la comuna.

Pese a la supuesta austeridad, el alcalde dijo que no tiene nada que ver con los viajes.

"Eso no tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con promoción, los viajes son una inversión, ¿Si no como tendríamos esos turistas?. No llegan solos", expresó.

Reveló que los festejos patrios serán con artistas locales.

Acerca de la declaración de Reynaldo González Meza dónde asegura que tiene muy poca memoria porque fue candidato gracias al PAS dijo que del Partido sinaloense mejor no opina y no se desgasta.