Alcalde de Mazatlán dice que también le llega agua sucia en su casa y ni filtro tiene

Mazatlán, Sinaloa.- Ante la ola de quejas por el agua turbia en el municipio de Mazatlán desde hace más de u mes y hasta amenazas de demandas colectivas de ciudadanos y empresas del ramo turistico ; el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que él tampoco tiene agua limpia.

"Ni filtro tengo como todos los mazatlecos ", recalcó el mandatario.

Añadió que la culpa no es del Alcalde, no es de la Jumapam, no es de los trabajadores, no es del Sindicato, fueron dos fenómenos naturales que en más de 30 años no se habían dado y ensuciaron los canales, insistió el Químico.

Afortunadamente tenemos agua, sucia si "pues está sucia, pero en poco tiempo va a quedar bien”.

Al preguntar sobre las denuncias de algunas personas que aseguran tener problemas de salud, por el agua que llega a los domicilios, el presidente dijo que pudiera ser e incluso expresó "yo ando mal del estómago, a lo mejor es por eso", apuntó el mandatario.