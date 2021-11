Alcalde de Mazatlán llama al diálogo y surge cuarta demanda a ediles

Sinaloa.- El regidor por Morena, Roberto Rodríguez Lizárraga, llamó al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres ser congruente. Por un lado llama al dialogo y por otro presenta una cuarta denuncia en contra del grupo de regidores. Añadió que los regidores están en la mayor disposición de colaborar, platicar y dialogar. Pero hay que ser francos, ”acabamos de recibir una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial”, esto demerita mucho el diálogo amable. En este sentido, entonces hay que ser congruente “si dice que va a dialogar, bueno, dialoguemos”, reiteró Rodríguez. El regidor fue entrevistado previo a la reunión de morenistas que se realizo en Mazatlán con el delegado de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, y resaltó que los poderes municipales se dividen en tres: el presidente municipal como Ejecutivo, los regidores como Legislativo y la síndica procuradora el Judicial, defendiendo a los ediles y no demandándolos, insistió el edil. Intimidación A su vez, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Pérez, en conferencia de prensa señaló que las denuncias interpuestas a los regidores son parte de una acción intimidatoria.

Las denuncias son al OIC, a la Fiscalía, Congreso del Estado y la última al Tribunal Electoral. “No se puede coartar la voz de un funcionario en un Cabildo y en cualquier tribuna a base de demandas; estamos ahorita apelando, esto lo tendrá que revisar la autoridad correspondiente si se configura o no”, expresó el edil. Destacó que la ley del Gobierno municipal dice que los regidores tienen sus derechos y obligaciones, y uno de sus derechos son votar a favor o votar en contra. Cauce legal La síndica procuradora, Claudia Cárdenas, en relación a las demás denuncias ante el OIC, Congreso del Estado, Fiscalía y Tribunal Electoral contra regidores siguen su cause, no quiso hablar para no entrar en polémica. Leer más: El municipio de Mazatlán no puede seguir paralizado: Guillermo Benítez El Dato Diálogo La regidora América Carrasco, del PAS, dijo que todos los ediles están abiertos al diálogo, ya hay una intención de un acuerdo. Confía que todo salga bien por el bien de todos y empezar a trabajar de manera colegiada. Markitos Toys sube video de Julio César Chávez Jr en pleno regaño de su padre

