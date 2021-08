Alcalde de Mazatlán reitera obligación de la cartilla de vacunación Covid-19

Sinaloa.- La portación de la cartilla de vacunación contra la Covid-19 es una obligación para poder ingresar a un espacio público, aseguró el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, tras señalar que solicitó la elaboración de carteles para anunciar dicha medida.

Dijo que toda la gente que ingrese a un espacio público deberá de portar el documento, inclusive el personal del municipio, quien tendrá que mostrarlo al momento de entrar a trabajar al Palacio Municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Repuntan las muertes por Covid-19 entre pacientes jóvenes en Mazatlán

Benítez Torres aseguró desconocer el monto de la sanción por no portar la cartilla, pero reconoció que un empleado del municipio no recibirá el pago del día en caso de no traer el documento que avala su vacunación contra el covid-19.

Pasajero violento es atado con cinta adhesiva en pleno vuelo en USA

Síguenos en