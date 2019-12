Alcalde de Mazatlán se vestirá de Santa Claus para visitar a Quirino

Mazatlán.- Este jueves [ayer], en la inauguración de subestación eléctrica para una primaria, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que se pondrá “el traje de Santa Claus” en su próxima reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a celebrarse el miércoles de la semana entrante.

El motivo de esa reunión será para llevarle al Gobierno del Estado documentos expedidos por las diferentes direcciones municipales de proyectos que están pendientes y solicitarle que se cumpla con ellos.

“Me voy a poner el traje de Santa Claus y no les voy a pedir regalos nuevos, que nos cumplan con lo que no nos han cumplido nada más”, especificó.