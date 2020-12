Alcalde de Mazatlán truena por designación de Rocha Moya

Mazatlán.- En un mensaje por medio de sus redes sociales, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres reprochó la designación de Rubén Rocha Moya como candidato de Morena para buscar la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral de 2021.

El apodado ‘Químico’ Benítez reclamó que él ha sido parte del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde “cuando serlo era motivo de burla, de escarnio y de persecución de quienes ahora gobiernan”, indicó el funcionario, quien calificó lo ocurrido en Morena como un absurdo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Mi camino siempre ha sido seguir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a seguir haciendo desde cualquier trinchera”, dijo con la voz molesta, mientras sostenía un par de hojas desde donde leía su mensaje, con la bandera de México y un muñeco representativo de AMLO en su escritorio.

“Lo ocurrido hoy en el CEN de Morena me mueve a seguir en la lucha. Sé que ganamos las encuestas, pero me queda muy claro que no están respetando mis derechos. Voy a luchar como lo hizo en su momento el actual presidente de México”, advirtió Benítez Torres.

El alcalde de Mazatlán dijo que no se detendrá “ante las injusticias” para evitar que “el viejo PRI, que aún no muere, siga afectando a Sinaloa”. Luis Guillermo Benítez Torres reafirmó estar decidido a “aterrizar la Cuarta Transformación” en Sinaloa.

El Químico indicó que mañana jueves 31 de diciembre anunciará una serie de “acciones contundentes” para detener la que calificó como una “traición que se hace al pueblo de Sinaloa”. El alcalde indicó que Morena, como partido, “se queda corto” ante el proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador.