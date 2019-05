Alcalde de Rosario da banderazo de construcción de techo en primaria

Rosario.- Con la finalidad de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa en el municipio, esta mañana el presidente municipal, Dr. Manuel Pineda, dio el banderazo de inicio para la construcción de la segunda etapa de la techumbre en la escuela primaria de la comunidad de Matadero.

Dentro del marco del Lunes Cívico, el primer edil se hizo acompañar de regidores y funcionarios del ayuntamiento, así como de autoridades educativas de este municipio, y los alumnos ganadores de cabildo infantil, Julia Osuna y Pedro Osuna.

Con un costo de 755 mil 851 pesos, la construcción de la segunda etapa del techado de la primaria “Rafael Jiménez”, vendrá a beneficiar a 97 alumnos de esta comisaria, que permitirá se lleven a cabo las actividades cívicas y de educación física.

Durante su intervención, el primer edil Dr. Manuel Pineda, felicito a los docentes por la participación destacada de dos de sus alumnos ganadores de cabildo infantil, así mismo los felicito por mantener una escuela limpia.

La escolta en el Lunes Cívico. Foto: Cortesía

Si los gobiernos municipales no volteamos a ver a las escuelas, estos talentos se pueden perder, dijo el alcalde, refiriéndose a los alumnos ganadores.

Además, señalo que la techumbre fue etiquetada como “culminada” en pasadas administraciones, mas sin embargo dicha obra no se llevó acabo, lo que tenía en condiciones indignantes a los alumnos, que no podían rendir honores a sus lábaros patrios o realizar algún deporte.

“Que el gobierno no se queje de la delincuencia si no le apuesta a la educación, el gobierno debe redirigir el presupuesto, mejorar sueldos de maestros, en infraestructura para que las aulas sean dignas y no les falten el respeto a nuestros alumnos”, agrego Pineda Domínguez.