Alcalde de Rosario dice no temer al comparecer

Rosario.- Manuel Antonio Pineda Domínguez, presidente municipal, asistirá con gusto a la comparecencia ante el Congreso del Estado para informar sobre los señalamientos que se han hecho por la sindicalización de 30 nuevos trabajadores.

En su defensa, dijo que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Rosario tenía vacantes 84 plazas.

“Sí, he tenido contacto con diputados de diferentes fracciones partidistas. Hasta este momento no me han notificado la fecha de la comparecencia ante el Congreso del Estado por el tema del personal sindicalizado, pero con gusto asistiré.

Quiero aclarar que no son nuevas plazas o nuevos trabajadores que lleguen a afectar las finanzas municipales, las 30 personas ya laboraban en el Ayuntamiento, solo ingresaron a las filas del sindicato porque el STASAR tenía 84 plazas vacantes”, explicó el munícipe.

Alcalde de Rosario. Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez. Foto: EL DEBATE

Dijo ser muy respetuoso con los poderes, y que ante el Legislativo se presentará acompañado del área de Tesorería, para hacer el planteamiento que las finanzas municipales no serán afectadas por estas 30 plazas que han sido asignadas a personal de las diferentes áreas gubernamentales. Descartó que en esta lista esté personal que funja como director en su administración.

“El sindicato hizo la solicitud que existían 84 plazas vacantes de personas que han fallecido por dar un ejemplo. Como gobierno, lo que estamos haciendo es reponiendo esas plazas, la selección de asignación de las plazas fue de sus líderes sindicales”, señaló.

Presume armonía

Pineda Domínguez comentó que su administración ha sido responsable en no afectar las finanzas municipales. Por esta razón, han logrado tener una buena armonía y comunicación con el STASAR, al que se les hizo la propuesta para erradicar en su personal la doble jubilación.

“Hemos tenido que pagar 26 millones de pesos en jubilaciones, y para evitar que esto siga sucediendo, hemos impulsado en nuestro municipio y lo ha aceptado el gremio sindical el eliminar las dobles jubilaciones, ya que lo hacían en el Issste y en Ayuntamiento. Esta acción ha sido tan buena, que en los próximos días la presentaré como iniciativa ante el Congreso del Estado, ya que podría beneficiar a municipios que están en crisis, como Guasave, Los Mochis, Culiacán”, señaló.