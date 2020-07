Alcalde de Rosario pide a gobernador reparación de puente en Monte Alto

Rosario.- Públicamente y ante decenas de personas y funcionarios el presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez en la última visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel aprovecho para solicitarle el apoyo inmediato para la rehabilitación del puente de Monte Alto ante la próxima temporada de lluvias que se aproxima.

El gobernador visitó este sábado Agua Verde, El Rosario y Chametla, fue en esta última población que el alcalde le comentó que el próximo mes de octubre se cumplen dos años del paso del huracán “Willa”; fenómeno que dejo diversos daños en este municipio, incluyendo este puente que comunica a las comisarías y sindicatura que se encuentran en el margen izquierdo del río Baluarte.

Pineda Domínguez enfatizó que los daños que presenta la estructura del puente, son específicamente por la falta de aproches de concreto y la necesidad de dos claros más para ampliar la longitud de este mismo.

“No se culminó como debió haber sido, no se hicieron los famosos aproches y no se enjarraron los lavaderos, quedo pura tierra, el agua socavo y se cayeron los aproches, el puente no se calló, se va ampliar, dos claros más para que tenga mayor flujo el agua y no vuelva a suceder esto”, dijo.

Alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez y el Gobernado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Foto: EL DEBATE

Fue durante el evento de inauguración de la primera etapa de la carretera Chametla – Majahual, cuando el munícipe externó al mandatario estatal, ante la presencia de medios de comunicación y ciudadanos.

Por su parte el gobernador confirmó que el gobierno del estado brindará el apoyo para la rehabilitación de esta obra y evitar que comunidades queden incomunicadas durante las próximas lluvias.

