Alcalde de Rosario presenta Plan Municipal de Desarrollo

El Rosario.- Ante decenas de asistentes, en la explanada de las ruinas del templo antiguo, el presidente municipal Manuel Antonio Pineda Domínguez presentó el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

Entre los presentes estuvieron el diputado local del Distrito 24, Édgar González Zataráin; Miguel Pérez Sánchez, director de la Defensa Pública, quien acudió en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel; la presidenta del Sistema DIF Rosario, María Luisa Benítez; cuerpo de regidores, funcionarios municipales, así como comisarios, síndicos y expresidentes municipales.

Pineda Domínguez subrayó que este Plan de Desarrollo es una continuidad del que se elaboró para el ejercicio pasado y por el cual la ciudadanía lo ratificó en las urnas. Presumió que este era de los más completos sistemática y metodológicamente hablando del estado de Sinaloa.

“El Plan Municipal nos pone cuatro grandes retos para esta administración. El reto de la intersectorialidad, la multiescalaridad, la pluritemporalidad y el reto de un gobierno respetuoso de los valores y los intereses de los ciudadanos”, dijo.

Destacó que está basado en un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, construido con tres componentes: el social, el económico y el ambiental. Con ejes estratégicos que se marcan como prioritarios: desarrollo social, desarrollo económico, convivencia y seguridad, transformación urbana y medio ambiente y gestión pública y transparencia.

Contra la pobreza

Puntualizó que dentro de su gobierno está implementada la erradicación de la pobreza urbana en Rosario, tomar acciones para la mejoría de la salud de los niños y los adultos mayores, así como el embelleciendo de espacios públicos.

“Ser un gobierno que resuelva sin tantas vueltas, un gobierno que respete los derechos de los ciudadanos y servidores públicos que siempre estén dispuesto al diálogo y la participación ciudadana”, dijo el munícipe. Agregó que es otra de las metas a cumplir en su plan.

El alcalde hizo énfasis especial en la seguridad y convivencia en el municipio, donde se busca mantener la seguridad con base en la prevención, atender el tema de los valores como parte más importante para la paz social, mejorar las condiciones de trabajo de policías y trabajar en alternativas para la paz y la convivencia pacífica entre los rosarenses.

Reconoció el problema de inseguridad que se vivió en la zona serrana, pero dijo confiar en que el municipio recuperará el lugar que había tenido como el más seguro del estado, pues los tres niveles de gobierno estaban trabajando por restaurar la tranquilidad de la zona.

Asimismo, mandó un mensaje a los funcionarios. Señaló que su permanencia en sus puestos está en la eficiencia de sus acciones. “Porque El Rosario y sus habitantes merecen el mejor de los gobiernos, y yo no estoy dispuesto a pasar a la historia como el alcalde que decía pero no hacía. Por el contrario, frente a ustedes dejo aquí por escrito en este Plan, que guarda los compromisos de mi administración y no habrá satisfacción más grande que concluir mi cargo con el 100 por ciento de las metas cumplidas”, finalizó.