Alcalde dispuesto a ir a prisión para que haya agua en Escuinapa

Escuinapa.- "Sí es necesario que yo personalmente vaya a levantar las cuchillas (del sistema eléctrico) lo voy a hacer para darle agua a mi pueblo, no importa que me metan al bote”, fue la expresión del alcalde Emmett Soto Grave ante la nula negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que exige el pago de casi 6 millones de pesos que adeuda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, y que mantiene sin luz a los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Teacapán.

Deuda en aumento

Referente a la fecha para la reanudación del servicio de agua potable, el presidente municipal lamentó la falta de sensibilidad de los directivos de la CFE en el Estado, al negarse a negociar los 6 millones de deuda que Jumapae tiene con esta dependencia, ya que al inicio de su gestión les heredaron 4.5 millones.

“Jumapae es una paramunicipal que por desgracia en los últimos 25 años ha caído en una dinámica de endeudamiento muy severa, al grado tal que en estos momentos se deben 33 millones de pesos de pasivo a Infonavit, Fovissste, al SAT, a Conagua, a un sinfín de dependencias, incluida la CFE”, explicó Soto Grave.

Foto: EL DEBATE

Dijo que todas estas dependencias han sido respetuosas, a todos se les ha planteado la situación que vive Jumapae y han sido muy accesibles.

“La única instancia que no lo ha entendido es CFE, al haber gente neoliberal, que no se ha metido el chip de lo que es la cuarta transformación, lo que significa privar de un derecho constitucional que tienen la gente que es el agua.

“Lo voy a decir claro, la Jumapae tiene una nómina de un millón 150 mil pesos mensuales y solo ingresa un millón de pesos, no hay dinero para operar, ni para reparar fugas, sin embargo, lo estamos haciendo, no hay dinero para poder pagar todas las deudas que existen, porque no solo es CFE, hemos hecho convenios con las diferentes dependencias como lo son:

Infonavit, el Seguro Social, SAT, Conagua y les he de decir que les estamos pagando a ellos deudas del pasado, algunos se les dan 250 a 300 mil pesos mensuales y así la verdad que no hay dinero que te alcance”, expresó el alcalde.

LOS DATOS

Más multas

Desde el 2004 no se timbran nóminas en el SAT de Jumapae, y eso es un delito, pues significa que no estaban pagando impuestos y por ello le acaba de llegar al municipio una multa de 3 millones de pesos.

La medida

El presidente municipal anunció que una de las medidas que propondrá es declarar en quiebra a la Jumapae y que sea Ceapas la que asuma la tarea de administrar el servicio de agua potable.