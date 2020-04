Alcalde informa de dos nuevos casos de Covid-19 en Escuinapa

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal anunció medidas más enérgicas para las personas que no acaten las recomendaciones preventivas para evitar contagios de coronavirus en el municipio, esto al detectarse dos nuevos casos, uno en el Ejido La Campana y el otro es un trabajador del Ayuntamiento, sumando tres casos activos.

La Secretaría de Salud ha informado que en Escuinapa falleció un hombre el pasado 20 abril de 73 años de edad y que ha sido dado de alta un hombre de 66 años de edad, registrando el municipio cinco casos.

El presidente municipal se dijo preocupado ante la información que le transmitió la Secretaría de Salud de dos nuevos casos en Escuinapa, durante la mañana de este viernes, se trata de un habitante del Ejido La Campana y el otro es un trabajador del Ayuntamiento, específicamente del área de Obras Públicas.

“No acostumbro a usar mucho este tipo de vocabulario pero la lumbre ya nos alcanzó, en Escuinapa, ya tenemos la lumbre cortito, ya son varios casos (coronavirus) que tenemos en el municipio y lo digo de esta manera, han sido porque han tenido visita de familiares de fuera y porque ciudadanos escuinapenses han viajado a ciudades con epicentro como Culiacán o Mazatlán, pues bueno llegan los casos y se empiezan a diseminar, ya se vuelven los casos comunitarios”, señaló durante la emisión de radio.

Continuó “Ya tenemos casos en el Ejido de La Campana confirmado hoy uno, uno más en Escuinapa (cabecera municipal) que es trabajador del Ayuntamiento que trabaja en Obras Públicas, por secrecía no decimos los nombres obviamente, pero ya tenemos casos y van creciendo, las estadísticas no se equivocan, ya se hablaba que a finales de esta semana y la entrante iban a incrementar los casos de coronavirus”.

Dijo que por desgracia se complican en los pacientes con enfermedades crónico degenerativas que del 100 por ciento de las personas que se vayan a entubar por coronavirus, el 80 por ciento va a fallecer es muy alta la mortalidad del paciente entubado.

Soto Grave aprovechó para reiterar el llamado a los escuinapenses a cuidarse y protegerse, comprometiéndose que como gobierno van a tomar medidas adicionales, a las que se han tomado como lo fue el cierre de bares, cantinas, de expendios de cerveza, de negocios no esenciales y el bloqueo de las rutas de camiones.

El presidente municipal dijo que van a tomar medidas adicionales a partir de los próximos días, que si la Policía Municipal encuentra a más de tres personas de una familia circulando en la calle se les va a remitir a barandilla, si no usan cubrebocas también serán detenidos, no se requiere de un sofisticado, con un pañuelo que tape su nariz y boca será suficiente para que disminuya la propagación del virus.

“Todavía hay gente que le hace al vivo, realizando fiestas, ya con órdenes judiciales se van a meter a su domicilio, le van a parar su festejo y hasta los músicos se van a llevar a barandilla y a la familia que esté violentando el reglamento de Policía y Gobierno, porque esta situación no es un juego, tampoco un simulacro, es algo real que está ocasionando muertes y que en nuestro país las va ocasionar aún más si no nos ponemos las pilas, por lo que las sanciones serán endurecidas, para que tomen sus debidas precauciones y después no esté acusando de arbitrariedad a la autoridad, si la gente no entiende por las buenas, tienen que entender de alguna manera y será con la autoridad, ni modo es por el bien de todos nosotros, por el de su familia y de todo el municipio”, advirtió el mandatario municipal.

Dijo que estas medidas de restricción serán porque no se puede permitir que Escuinapa se siga llenando de coronavirus, por gente inconsciente, el coronavirus es un problema serio y muy grave que se tiene que asimilar de esa manera, porque sería muy lamentable que la madre, el padre de familia, el hermano, el abuelo el hijo fallezcan por esta enfermedad que llego, se tiene que enfrentar con valentía e inteligencia y solamente esto se podrá lograr con la participación ciudadana quedándose en casa.