Alcalde no recibe a vendedores de la Sánchez Taboada

Mazatlán.-Trece vendedores ambulantes de la asociación de pequeños comerciantes de la Sánchez Taboada solicitan se les informe el plazo de construcción del mercado Malecón, y se les diga cuándo se les asignarán plazas laborales, pero el alcalde Joel Boucieguez no los recibió.

Miguel Morales dirigente de esta asociación expresó que solo desean trabajar y que se les diga las cosas como deben de ser porque luego no quieren promesas que no se cumplan.

Foto: EL DEBATE

"Tenemos que ser serios con esto, no podemos estar jugando al gato y al ratón, solo queremos que no nos traten como antes, queremos que sean claros y transparentes, es de caballeros hablar con transparencia y que no nos jueguen el dedo en la boca, tenemos derecho a trabajar y no queremos ningún conflicto pero no vamos a ceder a un capricho así nada más".

Añadió que solo desean saber cuándo se construirá el mercado en los cimientos de Coliseos porque viven una situación difícil para sostener a sus familias.

A su vez, comentó que las autoridades municipales les habían dicho que ya no iban a permitir a ningún vendedor en la glorieta y luego les dijeron que siempre sí pero solo 27 por eso exigen claridad.

Foto: EL DEBATE

Morales, dijo que para sostenerse algunos aceptaron instalarse en boca calles pero no han tenido el resultado esperado y solo desean que se les trate de una manera justa y digna pero aseguró que no doblarán las manos solo porque sí ya que aún cuentan con sus permisos federales vigentes.

Para semana santa se les autorizó vender en las calles paralelas a la avenida del Mar desde la avenida Rotarismo hasta Valentinos pero con excepción de la De Los Deportes.

El alcalde no los recibió, pero esperan ser llamados a audiencia pasado mañana.