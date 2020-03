Alcalde suspende eventos masivos en Mazatlán por el coronavirus

Mazatlán.- El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, resaltó que a las 17:00 horas de este día sesionará el Comité Municipal de Salud.

Ahí se dará a conocer las medidas que asumirá el municipio ante en coronavirus.

Al cuestionarlo si no están actuando tardíamente el mandatario respondió que no y prueba de ello es que Mazatlán aún no tiene ningún caso de COVID- 19.

Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Foto: EL DEBATE

Añadió que desde este momento quedan suspendidos los eventos masivos en el municipio.