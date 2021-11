Alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, hace su propio evento de toma de protesta

Sinaloa.- Carla Úrsula Corrales Corrales tomó protesta como presidenta de Cosalá para el periodo 2021-2024 desde una sede alterna frente a Palacio Municipal, mientras que los integrantes del Cabildo lo hicieron dentro del Palacio Municipal, por separado.

Antes de que iniciara el evento de toma de protesta de la nueva alcaldesa, se llevó a cabo la sesión solemne en la que los regidores y el síndico procurador asumieron los cargos, pero con la ausencia de la alcaldesa pasista.

Carla Corrales no acompañó a su cuerpo de regidores ni al síndico procurador, a pesar de que este evento fue muy breve, pues no duró más de 30 minutos, contrario a la toma de protesta que realizó por su cuenta frente a Palacio la pasista. Fueron seis regidores los que acudieron a la toma de protesta en la cual no se vio a la pasista.

Agradecimiento

Durante su evento, la nueva alcaldesa agradeció el apoyo de los cosaltecos, ya que gracias a ellos, dijo, ella ahora está a cargo del municipio.

Aseguró que los principales objetivos son seguir con los protocolos para que la pandemia de covid-19 no afecte al municipio ni a los ciudadanos.

Indicó que de la mano de todos los cosaltecos iniciará una transformación del municipio y atenderá las principales necesidades del pueblo mágico. “Uniéndonos todos tendremos un Cosalá rico, un Cosalá bello”. Además de restablecer la plazuela, la icónica iglesia, apoyos para agricultores, entre otros apoyos, mencionó.

Griselda Quintana García, la alcaldesa saliente, agradeció a los cosaltecos, pues dijo que fueron un gran apoyo durante los tres años que estuvo al frente del municipio, desde 2018.

Finalmente, lo curioso de esta toma de protesta fue la realización de dos actos para la misma toma de poder, pero en dos sedes distintas, y más cuando casi al mismo tiempo, en Badiraguato ocurría algo también inusual, pues allá la alcaldesa saliente no pudo ingresar al acto de toma de protesta de su sucesor, pues al parecer no la dejaron pasar.