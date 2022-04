Alcaldesa de Escuinapa pide sesión “secreta” para revisar solicitud del sindico procurador

Sinaloa.- De nueva cuenta el síndico procurador, José Antonio Prado Zarate, planteó ante los ediles la aprobación para que se asigne poder notarial “amplio” para su personal (abogados), con el objetivo que el municipio esté en condiciones de atender los procesos legales a los que se enfrentan. La petición no fue aprobada y fue asignada para analizar este tema en una sesión “secreta”, a petición de la alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez.

El sindico procurador volvió a plantear la necesidad de que a sus abogados Adolfo Medina, Augusto Corona Prado y Cristian Isaac Prado Huerta se les brinde un poderes amplio para representar al municipio de Escuinapa en el ámbito legal.

“Reitero la invitación que hice en los primeros días de noviembre pasado solicité por primera vez que se les otorgaran los poderes a los abogados para que el municipio sea dignamente representado y se pudiera hacer una defensa digna, en diciembre lo volvía presentar y por la secrecía que esto conlleva les invito a tratar este tema con la secrecía que se requiere”, explicó Prado Zarate ante los ediles.

Leer más: Conmemoran el aniversario 103 del natalicio de Don Antonio Toledo Corro, el hijo pródigo de Escuinapa

Explicó que la urgencia por la que se retoma la solicitud de asignación de poderes es porque ya se tiene seis meses sin tener la representación completa y los poderes necesarios para la representación legal para defender el patrimonio de este municipio.

“Si no se atiende esta solicitud el municipio puede ser afectado por siete cifras, esto habla de la urgencia y de lo imperativo que es este caso, he tocado puertas para que este tema sea aprobado. No podemos hacerlo como mesa de trabajo por la secrecía de los casos, estaríamos incurriendo en una ilegalidad. Pero si podemos hacerlo de manera privada y personal”, enfatizó.

Gabriel Astorga Ceja, regidor del Partido del Trabajo dijo que es necesario analizar a fondo este tema y que les explique a detalle en qué consiste este poder notarial que les esta solicitando.

“Es importante tener una reunión Sindico para que nos explique la situación que guarda el municipio, porque con todo respeto si nosotros otorgamos un poder notariado amplia a los abogados les estamos dando un cheque en blanco. Por eso es que quiero entender el porqué usted quiere que otorguemos un poder amplio”, puntualizó el regidor del PT.

La presidenta municipal dijo que el síndico está pidiendo a tres personas más y una más que está en Mazatlán para cuando se tienen que llevar litigios, pero tienen que ver si estas solicitudes están dentro del presupuesto.

“He solicitado una sesión secreta porque los temas a tratar son delicados, son internos que no se pueden exponer, y la premura es que ya debemos de tener los representantes legales y yo le he comentado que el síndico procurador es nuestro representante legal y jurídico”, enfatizó la presidenta municipal.

Leer más: Don Hilario Reyes recibió finalmente su silla de ruedas en Escuinapa

Mencionó que tienen que checar hasta dónde lleva brindarle un poder notarial amplio y esa es la duda que tienen los regidores y ella como primer edil, hasta donde llega ese poder que está solicitando para su personal, porque no especifica hasta donde abarca.

“No es un capricho, ni que estemos en contra del síndico, pero si es necesario analizar este tema, porque nosotros queremos estar seguros de lo que vamos aprobar”, puntualizó la alcaldesa.