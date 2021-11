Alcaldesa de Escuinapa sostiene reunión con líderes de sectores

Sinaloa.- La alcaldesa Blanca Estela García Sánchez entabló diálogo con dirigentes de las diversas asociaciones del sector primario del municipio de Escuinapa, con la finalidad de estrechar vínculos y fortalecerlos, donde su administración pública los apoyará al cien por ciento.

“Lo que quiero es trabajar en equipo para sacar adelante el municipio, que estén aquí conmigo me hace sentir fortalecida, me hace sentir que no estoy sola, que no voy sola al ruedo, yo tengo fe en que el doctor Rocha Moya no me va a dejar sola, estamos pendientes con lo del predial rústico, lo vamos a ver y tener evidencias, los caminos saca cosechas también los vamos a checar, hay que levantar en censo para ver estos daños. El gobierno del estado y el municipal apenas nos estamos acomodando, pero les aseguro que vamos a tocar esas puertas y buscar esos apoyos que se necesitan”, expuso a los líderes del sector primario.

Reunidos en la sala de cabildo, Benito Juárez, Ramón Adrián Castro Estrada, representante de la Junta Local de Sanidad Vegetal, comentó el interés de trabajar en unidad.

“Queremos hacer equipo con usted para solucionar los problemas de los productores y pescadores, estamos a la orden para solucionar los problemas del municipio”, enfatizó.