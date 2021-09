Alcaldesa electa de Escuinapa, llama a no aprobar la propuesta y endeudar al municipio por arrendamiento de camiones de basura

Escuinapa.-Blanca Estela Sánchez García, presidenta municipal electa hizo un llamado público a los integrantes del actual cabildo para no aprobar el endeudamiento que planteará la administración actual de Emmett Soto Grave por 10 millones de pesos para adquirir un arrendamiento por dos carros recolectores de basura.

La alcaldesa se dijo muy preocupada por la sesión de cabildo que se realizará este miércoles, ya que ella no está de acuerdo en este planteamiento, ya que su administración que empezará el 01 de noviembre sería la más afectada y su gestión tendría que responder por este endeudamiento de 10 millones de pesos que plantean adquirir.

"Claro que nos preocupa la situación que vive el municipio, porque es un gran endeudamiento que tiene la actual administración y me preocupa aún más una sesión de cabildo que van a tener el día de mañana (miércoles 29 de septiembre) donde están solicitando la adquisición de dos camiones recolectores por casi 10 millones de pesos y lo peor es no es adquirir el vehículo es un arrendamiento en el cual están solicitando el secretario del Ayuntamiento (Saúl Acosta) que les autoricen en Cabildo, pero lo más delicado es que estás unidades no serán del municipio es un arrendamiento", explicó Sánchez García.

Detalló que es una deuda por 36 meses prácticamente, lo que abarca toda su administración, por lo que reprueba tajantemente está propuesta de endeudamiento.

"Hago un llamado público a los regidores que no aprueben eso, porque bien podrían haber adquirido estás unidades a través del predial rústico y ¿por qué al final de la administración lo quiere hacer? Eso es un tema muy preocupante", señaló.

Dijo que es igual de preocupante el estallamiento a huelga que están realizando los trabajadores sindicalizados de Jumapae.

Mencionó que Rubén Rocha Moya, gobernador electo ya ha dicho ante medios de comunicación que es una irresponsabilidad que los municipios que no paguen a CFE y es una irresponsabilidad también el no estar al corriente con la retención de los trabajadores, así como el pago al seguro social.

"Es muy cuestionable que la actual administración recibió en Jumapae una deuda de un millón 800 mil pesos y está dejando cerca de 14 millones de pesos en deuda con la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente no se pagó la luz en estos tres años de gobierno y la verdad eso es muy preocupante", indicó.

Mencionó que otra situación muy delicada son tantas demandas laborales que enfrenta el municipio, jubilaciones que se van a dar, ya que eso incrementa considerablemente la plantilla laboral.

Dijo que es necesario que los integrantes de cabildo deben poner mucho interés y compromiso social en los temas que van aprobar en las próximas sesiones.

"Hago el llamado a la ciudadanía para que exija a sus gobiernos sus derechos, ya que hay basura y drenajes colapsados por todos lados, de igual manera las comunidades del valle están en el olvido aún sufriendo los estragos del huracán Nora, con los canales y parcelas aún inundadas que no pueden iniciar con sus cosechas y se corre el riesgo de que las plantas se les pasen si no se inician las labores de cosecha", enfatizó.

Criticó que falte voluntad para realizar las gestiones ante la Conagua para que les faciliten maquinaria para iniciar los trabajos de desazolve.

Finalizó diciendo que "Es una tristeza el ver cómo está nuestro municipio".