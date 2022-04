Alcaldesas del sur de Sinaloa acuden a emitir su voto en la jornada de Revocación de Mandato

Escuinapa, Sinaloa.- Las alcaldesas del sur de Sinaloa, Blanca Estela García Sánchez y Claudia Liliana Valdez Aguilar cumplieron con su deber ciudadano y participaron en la jornada electoral de Revocación de Mandato, realizada por el Instituto Nacional Electoral.

La primera en emitir su voto ciudadano fue la presidenta municipal de El Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien acudió a la casilla ubicada en Casa de La Cultura pasada las 8:00 horas, quien por algunos minutos se mantuvo en la fila en espera de emitir su sufragio a favor de la Revocación de Mandato, de Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa de El Rosario denunció que por parte de los funcionarios de casillas e INE son los responsables que en las casillas se hayan presentado tantas trabas para que la población ejerciera su voto en esta jornada electoral.

“Es lamentable que se hayan registrado tantas trabas por parte del INE, ya que es un proceso que todos los ciudadanos estábamos esperando y el llegar y ver tantas trabas desmoraliza, pero aún así la gente está participando, porque somos más los que queremos que se realice este proceso”, señaló

Valdez Aguilar dijo; “Considero que faltó capacitación al personal encargado de las casillas, yo he sido funcionaria de casillas, he participado en diferentes procesos electorales y he estado dentro del INE, y es lamentable que la gente esté esperando votar, que este proceso sea tan tardado y que estén poniendo tantas trabas, pero aún así la gente está participando y esta puesta para emitir su voto en esta jornada”.

En Escuinapa; Blanca Estela García Sánchez se presentó en la sección ubicada en el jardín de niños Antonio Aguirre en donde acudió a emitir su voto en esta jornada de Revocación de Mandato.

“Es un deber ciudadano, el cumplir con tu responsabilidades y venir a ejercer el voto, le hice el llamado a mis funcionarios para que ejercieran su sufragio, pero es una decisión propia y libre, a nadie se le obligó”, señaló.

Dijo que recibió llamadas principalmente de la zona sur del municipio de gente molesta porque solo se instaló una casilla y fue en el Ejido La Campana en donde los habitantes de El Trébol 2, Las Pilas, La Concha, Copales, La Loma, Tecualilla, La Atarjea, Palmillas, todos se están concentrando ahí.

La misma situación se vivió en la zona del valle en donde se instalaron dos seccionales uno en Cristo Rey y la otra en Isla del Bosque, en donde se recibirá toda la votación de los habitantes de esta zona costera del municipio.