Alejandra busca a su hermano desaparecido en Mazatlán, con su madre fundaron “Por las Voces sin Justicia”

Quisimos ir a las oficinas de la FGR para que pusiera atención a la Fiscalía de acá de Zona Sur, que vieran que no trabajan, si no somos nosotros los que investigamos ellos no lo hacen; hay malos tratos, hay revictimización.

Lo más difícil para mí es la ausencia de mi hermano, como para las compañeras. Creo que no se compara el dolor que sienten las madres. Lo más complicado es buscarlos, y prácticamente nosotros solas investigar en montes, con personas que te salen (al paso); uno no se espera eso. Hemos encontrado cuerpos aquí en Mazatlán, uno; restos y también hemos apoyado en Sonora.

En todo este proceso hemos estado siempre solas, no hemos recibido ayuda de absolutamente nadie. Hasta que formamos el colectivo recibimos ayuda de Atención a Víctimas, pero uno siempre espera más de ellos, que te brinden más atención, que estén a tu lado guiándote porque no sabemos.

Él era piloto. Se acababa de graduar. Iba apenas a hacer sus horas de vuelo. Pasó la pandemia y se pararon sus horas de vuelo. Se dedicó a vender todo tipo de motores, hasta el día 12 de julio alrededor de las 02:30, tres motos con siete hombres en la calle Del Obrero, por la colonia 12 de Mayo, lo bajaron del vehículo. Desde entonces no sabemos nada de él. No hay quién haya hecho una llamada que nos diga “lo vimos aquí”, absolutamente nada. Mi hermano era muy alegre. Como dice mi mamá, era la alegría de la casa. Era la vida de mi mamá.

A partir del mes de agosto de 2020 formaron el colectivo “Por las Voces sin Justicia”, con el objetivo de apoyar a más familias que viven la misma situación que ellas y no tienen a dónde acudir. La activista aseguró que no dejarán de luchar hasta que se encuentre a todos los desaparecidos.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.