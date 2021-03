¡Alerta, Teacapán! piden 5 mil pesos y les prometen acceder a apoyos de vivienda

Sinaloa.- Con gran incertidumbre y con el temor de haber sido víctimas de un posible fraude, vecinos del puerto de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, denunciaron ante medios de comunicación haber aportado recursos a un particular, quien les ha prometido acceder a apoyos de vivienda a cambio de un deposito de 5 mil pesos.

Los denunciantes que conformaban un grupo de aproximadamente 10 familias se organizaron para hacer una denuncia pública de lo que están viviendo, ya que anhelaban el poder acceder a un apoyo de vivienda que les permitiera mejorar su calidad de vida.

Cecilia Fonseca González, afectada relató que la maestra Teresa Melchor les ofreció desde noviembre pasado el poder acceder a un apoyo de vivienda, que son promovidas y apoyadas por el Gobierno Federal, pero para poder recibir este beneficio uno de los requisitos que se les solicitó fue la aportación de 5 mil pesos.

Comentó que al igual que ella existen alrededor de 80 personas las que han aportado esta cantidad de dinero a las cuentas bancarias que la señora Teresa Melchor les ha proporcionado.

Ahora nos está pidiendo que depositemos otros 5 mil pesos más, que porque los primeros se destinaron para el pago de trámites, papelería y viáticos, por eso es que nos estamos dando a la tarea de investigar y de pedir la intervención de las autoridades en este problema que todo aparenta ser un fraude”, señaló.

Dijo que el problema ha sido que la persona encargada de promover y solicitar este dinero no les brinda información clara sobre la manera en que va a funcionar este programa y cuando verán reflejado sus beneficios.

“Ante esta situación nosotros ya hablamos a Conavi, a México y a Culiacán, a los responsables de las personas que vinieron a entregar el martes las viviendas a Cristo Rey y Palmito del Verde pero ellos nos dijeron que no tienen contemplado ningún apoyo para Teacapán, por eso la hemos buscado para que nos diga la verdad y nos dice muchas cosas, inclusive se han portado hasta grosero su esposo y nos ha tachado de ignorantes”, señaló.

Dijo que en los acercamientos que han tenido con autoridades municipales y estatales se les ha informado que no se tienen programados apoyos de vivienda para Teacapán y que nadie esta autorizado para solicitar recursos para gestionar estos apoyos.

“Nosotros hacemos un llamado a Conavi, Sedatu y a la autoridad municipal para que nos apoyen, notros somos personas de escasos recursos y la mayoría estamos con la ilusión de que se nos haga una vivienda, que vengan y nos expliquen, para saber si este apoyo verdaderamente existe y si podemos ser beneficiadas”, expresó Fonseca González.

Claudia Leyva explicó que les prometieron que el apoyo de vivienda consiste en la construcción de dos recamara, cocina, baño y cochera, por lo que fue atractivo para mucha gente e hicieron el sacrificio de aportar este recurso.

“Yo únicamente deposité 2 mil pesos, porque cuando iba a depositar los otros 3 mil pesos que me faltaban la cuenta ya estaba cerrada. Fui con la señora Tere y me dijo que habían mandado a descansar a la contadora, la cuenta a la que deposité está a nombre de Griselda Peñuelas y me dio otra cuenta a nombre de Estela Díaz, lo que me causó muchas dudas porque las cuentas de gobierno están abiertas las 24 horas”, concluyó.