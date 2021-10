Alerta diputado Juan Torres por intento de privatizar el agua potable en Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- El diputado federal de Sinaloa, Juan Ramón Torres Navarro alertó sobre la privatización del servicio de agua potable en Mazatlán y que podría replicarse en el resto de los municipios, que pese a ser gobernados por Morena, siguen las cosas igual que como ocurre en el PRI y PAN.

Aclaró que no trae pleito personal con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sino que está realizando las denuncias públicas de las cosas malas e ilegales que está haciendo en ese municipio, y en particular del proyecto político de la Cuarta Transformación.

“El traidor neoliberal del Químico Benítez quiere privatizar el agua. No me importa si tengo que luchar contra empresarios y funcionarios de alto nivel. Lo haré contra funcionarios actuales y futuros para que el agua no la privaticen”, insistió el legislador que llevará este asunto a la Cámara de Diputados.

Dijo que desconoce si la privatizaron una planta potabilizadora en este municipio, pero su lucha será no a la concesión de los recursos públicos, que se suma las privatizaciones del Bosque de la Ciudad y también en el Acuario, ratificó.

Leer más: ¡Ya es tormenta tropical! Amenaza 'Pamela' costas de Sinaloa; llegaría como huracán categoría 2

“Estamos por cambiar las leyes a favor del pueblo y contra concesiones que Calderón y Peña Nieto en su reforma energética dieron a nacionales y extranjeros para saquearnos. El próximo paso que querían dar era privatizar el agua, y vimos con gusto que en las elecciones perdieron, pero, don dinero en Sinaloa sigue corrompiendo”, externó el diputado federal al externar su desacuerdo contra las acciones del Químico Benítez por la concesión a particulares del servicio de agua potable, que seguramente va a ser más cara para la población.