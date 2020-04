Algunas personas no pueden dejar de trabajar pese al Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Algunos mazatlecos se encuentran preocupados por perder sus empleos, incluso más que por la contingencia sanitaria del Covid-19 en el municipio.

A través de un sondeo realizado por EL DEBATE entre algunas personas que viven del día a día, se pudo observar que uno de los mayores miedos es que la alerta sanitaria los orille a dejar de trabajar, pues si eso sucede, no tendrán qué comer.

En la mayoría de los casos, coincidieron en que sus ganancias son del día a día.

Antecedentes

Desde que inició la alerta sanitaria, se han ido estableciendo medidas preventivas conforme va evolucionado la pandemia.

Al inicio se suspendió el arribo de cruceros al municipio, lo que generó desempleo para los guías de turistas que dependían de esa actividad, así como el cierre de playas y hoteles afectó directamente a quienes dependen del turismo, sin embargo, aún hay algunas personas que continúan trabajando y están en riesgo.

Sería difícil dejar de trabajar y encerrarnos, Juan Manuel Velázquez, 35 años siendo bolero

“Está muy dura la crisis a raíz de la epidemia esta, pues la gente, ya ve, ahorita casi no sale de sus casas. En lo particular, a nosotros el trabajo nos ha bajado muchísimo, un 70 por ciento. Ahorita agarramos unas cuatro o cinco boleadas cuando mucho en todo el día, y anteriormente eran unas 15.

Tenemos miedo de que nos paren, nos obliguen, nos digan que también nosotros tenemos que dejar de trabajar, encerrarnos, como dicen por la cuarentena, pero nosotros realmente no tenemos ningún apoyo de nada, no contamos con Seguro (Social) ni nada, así que estamos a lo que ganemos en el día.

Para nosotros sería difícil dejar de trabajar y encerrarnos, porque la verdad, no contamos con los medios para pasar por una situación como esa. A nosotros, ni el Ayuntamiento ni nadie nos ha dado apoyos. Nos ofrecieron un apoyo, hace dos semanas de eso, una despensa y una ayudadita, algo económico, pero hasta ahorita, nada.”

Juan Manuel Velázquez 35 años siendo bolero. Foto: EL DEBATE

Vivimos al día, a veces no se puede descansar, Alicia Márquez, comerciante del mercado hace 30 años

”Las ventas ya nos comenzaron a bajar a un 90 por ciento. Ya no nos sale. Vea como está de solo. Los negocios, la mayoría ya cerró, pero nosotros estamos aguantando, a ver hasta cuándo, porque somos empleados que vivimos al día. A veces no se puede descansar porque luego la canasta básica sube muchísimo, e imagínese lo que podemos hacer, aguantar, no hay de otra.

Sí hay preocupación de que se llegue el momento en que nos digan que tenemos que cerrar, porque, como te digo, va uno al día, y si no tienes ingresos, qué haces. Por lo regular, el mexicano no está impuesto a ahorrar, entonces, no tiene una base que pueda cerrar unos días y con eso salir adelante.

No tenemos esa costumbre la mayoría de ahorrar, entonces, qué haces, pues esperar hasta el último momento, y seguir trabajando hasta donde se pueda. Me cuido con lo más indispensable, pero ahí la llevamos, y te digo, aguantaremos lo más que se pueda aquí.”

Alicia Márquez, comerciante. Foto: EL DEBATE

Por lo pronto, tenemos temor de algún contagio, Gladys Sarabia, vendedora de zapatos

Las ventas han bajado demasiado, prácticamente están en cero. Un día vendemos, otro día no. Por ejemplo, el pasado domingo, cero, no vendimos nada, en cero nos fuimos. Tenemos preocupación como vendedoras, por ambas partes, ya sea por el contagio (de Covid-19) y por las ventas, no queremos tampoco que cierren porque no va a haber el sueldo. Estamos preocupadas por eso y también conscientes.

Aquí tenemos que solidarizarnos, pero también nos estamos exponiendo y estamos exponiendo a nuestras familias al contagio.

No nos han dicho hasta el momento nada de un posible cierre, pero por lo pronto tenemos temor de algún contagio, aunque estamos tomando las medidas necesarias, que es el lavado de manos, salimos a la calle con el gel antibacterial y eso, pero la verdad, hay miedo porque la gente no respeta, sigue habiendo gente en la calle, no entran a la tienda pero ya ve que con un estornudo se puede uno contagiar.”