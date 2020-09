Algunos comerciantes no ceden estacionamiento en Rosario

Rosario.- Aunque la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo en Rosario y comercios aledaños trabaja en ofrecer un mejor servicio a locales y turistas, en ocasiones algunos acuerdos que son para este fin son pasados por alto por comerciantes que no están dentro de este grupo.

El presidente de la unión de locatarios del mercado Miguel Hidalgo y comercios aledaños Jesus Gilberto Lizarraga Manguilas, señaló que una de las acciones que se acordó es que los comerciantes dejarían los cajones de estacionamiento despejados para que fuera utilizado por visitantes.

En este ordenamiento vehicular participan también oficialía mayor y tránsito municipal, estos elaboraron un escrito a los miembros de la unión y demás comerciantes indicandoles los acuerdos establecidos.

Lizarraga Manguilas resaltó que algunos comerciantes que no están dentro de la unión, no han respondido favorablemente y esto afecta a todos por igual, pues es conocido que las grandes tiendas comerciales que han llegado a El Rosario ofrecen un amplio estacionamiento a sus clientes, algo que las hace atractivas, pues algunos que acuden al mercado o alrededores al no encontrar donde pararse se retiran a estás tiendas.

Detalló que en donde no han recibido el apoyo en este tema son unos comerciantes de la calle Cristerna que tienen hasta dos vehículos y los estacionan en la calle reduciendo los espacios.

"Ya hemos platicado con ellos y les hemos estado pidiendo que nos ayuden, que entiendan que la manera que podemos hacer que la gente venga al mercado es brindarles comodidad". Dijo

El líder de locatarios invitó a los compañeros que aún no han accedido a dejar libre los estacionamientos a hacerlos, pues esto es un bien para todos, además de que por acuerdos el estacionamiento solo les cobrar un 50 por ciento por dejar su vehículo.