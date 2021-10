¡Alto a la represión! Se manifiestan periodistas y surfistas contra abusos de autoridades en Mazatlán

Sinaloa.- Decenas de periodistas y de surfistas se manifestaron la noche de este viernes en el Parque Ciudades Hermanas, para exigir un alto a la represión de parte de autoridades municipales de Mazatlán, Sinaloa, en específico de policías.

En la manifestación estuvieron Brian Omar N., Erik N., y Eduardo Alonso N., los dos primeros son reporteros de un medio de comunicación digital, y el segundo es surfista; ellos protagonizaron videos tomados el miércoles pasado, cuando fueron sometidos por la fuerza por varios agentes municipales.

Eduardo Alonso y otros surfistas fueron detenidos tras intentar surfear aprovechando las olas del huracán “Pamela”, y los reporteros fueron aprehendidos por supuestamente obstaculizar las labores policiales en ese momento.

Tantos unos como otros ya interpusieron denuncias correspondientes ante las autoridades y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La manifestación de este viernes se dio a las puertas de una gala de beneficencia en favor de una casa de asistencia de Mazatlán, a la que acudieron incluso autoridades estatales y Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa y esposa del gobernador Quirino Ordaz.

Manifestación contra abusos de autoridad en Mazatlán | Foto: Sergio Pérez/ Debate

Hablan afectados

“Básicamente, ahí estan los videos en redes sociales, está de más ya hablar y contar lo que sucedió, vamos a esperar a las autoridades, a ver qué respuesta nos dan, esperemos que actúen”, expresó el periodista Brian Omar N., uno de los dos comunicadores detenidos en los hechos referidos.

Se le preguntó cuál es el llamado a las autoridades municipales. “Ya se les ha cuestionado, ya ellos tienen que tomar la decisión, tienen que actuar, por eso estamos aquí, de forma pacífica nos estamos manifestando”, contestó.

Brian Omar y Erik fueron acompañados por decenas de colegas de medios de información en Mazatlán, donde mostraron pancartas con las leyendas de “Alto al abuso policial” y “Libertad de expresión es un derecho de todos”.

Junto a Eduardo Alonso N., estuvieron decenas de compañeros surfistas. Eduardo Alonso narró lo sufrido el miércoles, cuando fue sometido por varios agentes municipales y que incluso temió por su vida, pues en determinado momento no le dejaban respirar debido al sometimiento.

Le pidieron su llamado al Alcalde de Mazatlán (Luis Benítez). “Que ponga atención a este tipo de cosas”, recalcó Eduardo Alonso.

“Nosotros no queremos apuntar a nadie, que nadie pierda su trabajo, lo que queremos simplemente es que se nos respete, que ya no nos digan, que ya no nos persigan, que no nos etiquen, nosotros somos personas con trabajo, con hijos, con familia, personas responsables”.

Fue un exceso: Abogados

“Consideramos que fue un exceso el que se cometió por parte de los policias..., si la sociedad sigue permitiendo estas arbitrariedades, a dónde vamos a llegar”, lamentó José Guadalupe Morales Carrillo, del grupo de Abogados Unidos por Mazatlán, quienes se solidarizaron con el gremio de periodistas.

“No hay justificación, el secretario de Seguridad Pública (Juan Alfaro) quiere minimizar las cosas, ese es un problema muy grave, que no se den cuenta de que hay elementos que tienen que ser sancionados, ojalá y la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento y, antes,

Asuntos Internos, hagan su trabajo, que no nada más simulen que van a actuar (contra los agentes que abusaron de su poder)”, añadió.

Petición de surfistas

“Derivados de los hechos, en los cuales resultó lesionado un compañero, y cuatro de ellos detenidos, se sucitaron todo este tipo de hechos lamentables, lo único que queremos dejar en claro: no estamos enemistados con ninguna autoridad, más sí estamos inconformes con los hechos por culpa de tres o cuatro elementos, lo que ya es conocido en redes sociales”, expresó Feliciano Altamirano, presidente de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa.

“La unica petición que tenemos es de que al momento de que haya algun tipo de fenomeno natural, no se nos impida entrar al agua, todos los que estamos aquí tenemos por lo menos la experiencia necesaria para intriducirnos al agua”, añadió el representante de estos deportistas que incluso ayudan a salvar personas en las playas de Mazatlán.