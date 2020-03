Alumnas de la preparatoria José Vasconcelos denunciaron acoso

Mazatlán.- Las alumnas de la Preparatoria Federal José Vasconcelos denunciaron a través de cartulinas casos de violencia, acoso e incluso de abuso.

Los mensajes iban desde “Tu prestigio no vale más que mi integridad”, “Tu silencio es cómplice”, “Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”, “¿Qué prefieres cuidar tu reputación o evitar una violación?” Hasta algunos más reveladores como “Mi familia me ha llamado p**, z** y rebelde pero nunca han llamado abusador a mi tío por lo que me hizo”.

Las estudiantes señalaron que el pasado martes habían intentado poner un tendedero de denuncias de este tipo, sin embargo, se les fue removido por las autoridades estudiantiles.

Diana, una de las alumnas explicó que el propósito del tendedero de denuncias es hacerse escuchar, al mismo tiempo de que generen conciencia en otras mujeres que estén o hayan pasado por algo similar, para que también lo denuncien.

Así como me pasó a mi, a otra le puede pasar pero por vergüenza no se atreve a denunciarlo.

Foto: Víctor Olivas/EL DEBATE

Por su parte la directora de ese plantel educativo, Martha Inés Medina Hernández informó que algunas de las acciones que tomará la escuela en caso de que se presente algún caso de hostigamiento hacia las alumnas será realizar investigaciones para cerciorarse de la veracidad de las denuncias, así como su proceso.

Sin embargo son ellas quienes deben de denunciar cualquier situación incómoda o de acoso de cualquier índole para que como autoridades puedan darle seguimiento.

Creo que es un trabajo muy importante de las instituciones, estar a acorde a estas situaciones, trayendo a especialistas en la materia para que platiquen con los muchachos.

Señaló que podrían ser personal de Seguridad Pública y del Tribunal de Barandilla para que les expliquen los procedimientos adecuados para enfrentar una situación de acoso o violencia.

También se comprometió a generar algún departamento donde se puedan recibir good este tipo de denuncias dentro de la institución debido a la situación que existe de vulnerabilidad.

Por último exhortó a todas las alumnas a que se acercaran a denunciar cualquier situación de este tipo a la que se encuentren expuestas.