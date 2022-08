Ambientalistas proponen capacitar a policías de Mazatlán en materia de maltrato animal

Mazatlán, Sinaloa.- Teniendo como marco el auditorio “Doctor Alfredo Laguardas Figueras en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM se realizó una sesión informativa por parte de autoridades municipales del área de Ecología, así como también del Patronato de El Faro Mazatlán para dar a conocer la situación que actualmente se está viviendo en dicha área recreativa con los gatos que actualmente se encuentran en dicho lugar.

Se mencionó que es urgente capacitar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de maltrato animal ya que actualmente no se hace nada al respecto con las personas que llevan a cabo dicha práctica.

Así mismo dieron a conocer que en las faldas del Faro de Mazatlán no se ha podido impedir el abandono de animales a pesar de contar con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el área y se comentó que eso está penado por la ley desde el 2016.

La ambientalista Martha Armenta quien se desempeña además como alimentadora voluntaria de “Los gatos del faro”, informó que en dicho lugar se han dado casos donde los elementos preventivos han detectado a personas dejando u abandonando estos animales pero no se les detiene, por lo que para ellos es sumamente urgente que dichos policías se les capacite para evitar que sigan siendo abandonados los felinos y se siga depredando a las especies endémicas de ese parque natural.

“El problema que tenemos con los policías es que vienen las personas y tiran a los gatitos y no se hace nada, un día detectamos a un motociclista que vino y dejo 10 gatitos, nadie tomo el número de las placas, ni mucho menos fotos, no se les detiene ni se les remite a la comandancia, el problema es que sí la policía cree que esto no es un delito y se está violando el reglamento, pues no podemos contar con muchos de ellos, es por eso que se necesita capacitación, también necesitamos vigilancia privada y pagada”, comentó Martha Armenta.

Se mencionó además que a las personas que maltratan a los animales se les da una pena de uno a tres años sin margen de fianza, por lo que es urgente que las autoridades en materia de Seguridad Pública se unan y se comience a aplicar el reglamento.