Ambulantes de la Sánchez Taboada acudieron ayer con la Comisión de Derechos Humanos de cabildo y con Semarnat para solicitar garantías a su trabajo tras ser desalojados por las autoridades municipales a través de policías y tránsitos, que aún mantienen vigilancia en la zona.

Se violentaron derechos

La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos en cabildo, Guadalupe Valle, condenó las acciones ejercidas por el Ayuntamiento al considerar que la falta de diálogo no fue motivo para violentar los derechos de los ambulantes que estaban en pláticas con el municipio. “Ellos pedían que el Ayuntamiento les extendiera un documento que les avalara que regresarían a sus puntos de venta después de las remodelaciones y nunca llegó, solo llegaron los policías, que los trataron como delincuentes. El Ayuntamiento no tiene facultad para realizar desalojos en ese punto, porque no son autoridades federales y lo que hicieron es violatorio a lo que establece la ley”.

Ambulantes de Sánchez Taboada piden garantías. FOTO: El Debate

Piden comunicación

Los ambulantes acudieron con pancartas a Semarnat, en las que manifestaron su inconformidad por la situación ocurrida, ya que se quedaron sin trabajo. Miguel Luis Morales, dirigente de la unión de pequeños comerciantes de la Sánchez Taboada, dijo que piden tener la certeza de que los reubiquen, ya que están en receso 39 ambulantes por respeto al turista.

“Los policías se llevaron carretas y no somos delincuentes, buscamos trabajar en cuanto las bases lo determinen, porque nuestros permisos están vigentes y el Ayuntamiento no tiene injerencia”.

El delegado de Semarnat, Jorge Abel López Sánchez, les solicitó que se abran al diálogo, así como a acuerdos, ya que deben prevalecer antes de la violencia.

Añadió que de ser reubicados a zona federal, Profepa y Semarnat deben de firmar un documento de autorización en conjunto con el municipio.

Fue por obras

El alcalde Fernando Pucheta dijo que no es una “caceria de brujas” y que se les desalojó para dar paso a las obras de remodelación de banquetas, como en Olas Altas, y por quejas de la ciudadanía.