Amenazan con bloquear la avenida Leyva por aguas negras en Bahías, en Mazatlán

Le dicen al alcalde que hay otras prioridades, el paso peatonal o megatope no era urgente. Las colonias lo "están esperando, Químico" , Mazatlán es también las colonias, no solo el malecón y zona turística, apuntó Osuna.

Los vecinos dicen que ya no van esperar mucho, si la autoridad no los atiende está semana van a cerrar la avenida Gabriel Leyva.

Sinaloa.- Los vecinos de la calle Olas Altas y Topolobampo de la Colonia Bahías, en Mazatlán , se quejan de las aguas negras que brotan de la alcantarilla frente a sus viviendas. Ya no aguantan los fétidos olores durante todo el día y por el calor no pueden ni cerrar la puerta.

