Amenazan con no pagar cuotas escolares

Mazatlán, Sinaloa.- “Tras un informe financiero que se realizó en la secundaria Guillermo Prieto, se descubrió que existen malos manejos en ese plantel educativo”, informó Víctor Ruiz, presidente del consejo de la Secundaria General número 1.

El padre de familia dijo que ante esos malos manejos, le solicitaron al titular de la Sepyc en Sinaloa, José Enrique Villa Rivera, que les realizara una auditoría y luego de dos meses acudieron dos auditores, pero hasta el momento no han dado a conocer los resultados de esa investigación.

ENCUBRIMIENTO

El presidente del consejo de la secundaria Guillermo Prieto dijo que esa auditoría es muy importante porque es donde se revelará que existe malos manejos financieros en esa secundaria.

Víctor Ruiz declaró que a los padres de familia les preocupa que ya se va a cerrar el ciclo escolar y no existan resultados. Ante esto, los papás de esa escuela han dicho y amenazado de que si no se aclaran los gastos que se realizaron este ciclo escolar, el próximo año no realizarán las aportaciones voluntarias a la secundaria como lo han hecho año con año.

OTRAS ESCUELAS

Mientras que consejeros de algunas primarias de la localidad dijeron que también están esperando que les entreguen el informe para saber en qué se están gastando el dinero en sus instituciones, ya que en una primaria se construyó un baño de 2 metros por 2 metros en más de 160 mil pesos y les parece exagerado el monto.

Mientras que en la primaria Mártires de la Revolución, de tiempo completo, los padres señalaron que existen malos manejos de los directivos y no dan a conocer el ejercicio de los recursos, ya que según, tiene aportación federal.

Mientras que en la escuela Luis Donaldo Colosio, la asociación de padres de familia se fue de la escuela dejando solamente 69 pesos de 351 mil, y no se informó en qué se utilizaron.